شكرا لقرائتكم سوق السعودية تقفز قرب 6800 نقطة.. وسهم أرامكو يرتفع 3% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعلت سوق الأسهم السعودية بقوة مع إقرار الحكومة إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية بنسبة 2.67%، حيث أضاف المؤشر 176 نقطة، بتداولات اقتربت من ملياري ريال حتى الساعة 11:10 بتوقيت السعودية.

وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا. كما تم السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء حتى العشرين من رمضان.

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وعمت المكاسب كافة قطاعات السوق وغالبية الأسهم المدرجة، حيث ارتفعت أسعار 189 سهما، فيما تراجعت أسعار سهمين فقط.

سهم أرامكو حقق مكاسب قوية أيضا بلغت نسبتها 3%، ووصل سعره إلى 30.85 ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.28%، إلى 53.8 ريال.