شكرا لقرائتكم حملة غضب ضد مغنٍ إيراني.. وإنستغرام يغلق حسابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن عدد من الناشطين الإيرانيين حملة على مواقع التواصل من أجل حظر مغني راب كان في السابق مقرباً من التيار المتشدد قبل أن ينشق ويسافر إلى تركيا.

وفي التفاصيل، أثار مغني الراب الإيراني أمير حسين مقصودلو المعروف باسم "تاتالو" حملة غضب واسعة على مواقع التواصل بعد أن جاهر بأنه يود الزواج بفتيات صغيرات، فأطلق عدد من الناشطين الإيرانيين حملة داعين إنستغرام لإقفال حسابه.

وبالفعل أغلق "إنستغرام" الحساب بعد التحقق من تلك الدعوات المقيتة لفتيات صغيرات بالالتحاق بـ"حريمه".

وتعليقاً على تلك الخطوة، دعت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد إلى إغلاق حساب كل من المرشد الإيراني والرئيس حسن روحاني، لأنهما بدورهما تبنا قانوناً يتيح الزواج بفتيات في سن الـ 16 عاماً.

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تعليقات مسيئة

يشار إلى أن أكثر من 4.4 ملايين مستخدم يتابعون حساب المغني المثير للجدل.

وسبق لإنستغرام أن حظر المغني المقيم في تركيا، العام الماضي بحسب ما أفاد "راديو فردا"، بسبب تعليقات مسيئة بحق المرأة، تضمنت تلميحات جنسية وكراهية.

يذكر أن تاتالو اشتهر في السابق بدعمه المحافظين والمتشددين في النظام الإيراني، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2017 خلال ترشحه ضد حسن روحاني.

لكن إثر مغادرته إيران وتوجهه إلى تركيا، انقلب على رئيسي وقائد الحرس الثوري في حينه قاسم سليماني، معتبراً أنهما لم يردا له الجميل، بعد أن دعمهما في أكثر من محطة.