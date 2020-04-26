شكرا لقرائتكم رغم الكابوس.. كورونا قد يتراجع بأميركا في هذا التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، حملت منسقة البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا خبراً ساراً مرجحة انكفاء الوباء قريباً. وقالت ديبورا بيركس في مقابلة مع فوكس نيوز الأحد إن الأسوأ أضحى وراءنا. كما أضافت أن عدد الاصابات والوفيات جراء الفيروس المستجد الذي اجتاح العالم سيتراجع بشكل كبير مع نهاية مايو.

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