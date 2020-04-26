طقس يوم غد غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و الداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات صباحاً.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ويتحول الطقس مساءً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب على المرتفعات .
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع تشكّل ضباب محلّي على المرتفعات.
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