طقس يوم غد غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ، ويبقى احتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و الداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل. يتشكل ضباب محلي على المرتفعات صباحاً.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ويتحول ​الطقس​ مساءً الى غائم جزئياً مع تشكّل ضباب على المرتفعات .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع تشكّل ضباب محلّي على المرتفعات.