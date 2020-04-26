النشرة: انزعاج مرجعية غير زمنية بقرار استحداث مراكز لكتاب العدل لعدم نجاح ابنه

علمت "​الخليج 365​" ان هناك انزعاجا كبيرا من مرجعية غير زمنية من توقيع قرار استحداث مراكز ل​كتاب العدل​ لأن نجل هذه ​القيادة​ غير الزمنية لم يكن من الاسماء الناجحة رغم ضغوط مورست لانجاحه.

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