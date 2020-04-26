يعقوب: المسرحية انتهت والمحاسبة قادمة ولن تجدوا اغبياء تنافقون عليهم وتكذبون

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "تصريح رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ عن الثقب المالي الاسود وتحويل ٥.٧ مليار في شهرين والدور المريب لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وامتناعه عن تسليم الحسابات، ثم الهجوم الكبير على دياب ومحاولة تطييف القضية، ثم تواطؤ الاخر لحماية سلامة من الاقالة كل ذلك حتم انفضاح القضية بكل ملابساتها"، مشددا على أن "المسرحية انتهت والمحاسبة قادمة ولن تجدوا اغبياء تنافقون عليهم وتكذبون".

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