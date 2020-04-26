علمت "​الخليج 365​" انه "بتوجيهات مرجعية سياسية كبيرة بدأت التحريات حول بعض الاشخاص الذين يعتقد انهم قد يكونوا متورطين في عملية المضاربة بسوق القطع اللبناني لاضعاف ​الليرة​ ورفع سعر صرف ​الدولار​ بشكل قياسي على ان يتم رفع ​تقرير​ لهذه المرجعية في اقرب فرصة ممكنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بدء تحريات حول اشخاص يعتقد انهم متورطين باضعاف الليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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