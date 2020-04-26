بلدية مشغرة: الجيش وحده المسؤول عن لائحة الاسماء وتسليم المساعدات

أعلنت بلدية مشغرة في بيان، أن ​الجيش​ وحده المسؤول عن لائحة الاسماء وتسليم المساعدات المقدمة من ​الدولة​ للمستفيدين، و​البلدية​ ليس لها اي دور في هذا الموضوع، مبينة أنه "في ما خص التقديمات الخاصة لمصابي ​الألغام​، فقد سلم الجيش سبعة أشخاص من البلدة مساعدة بقيمة 400 الف ليرة لبنانية لكل شخص، ودعتهم الى التواصل معها، للتأكد من وجود أسمائهم ضمن اللائحة المقدمة. وتعمل البلدية على تقديم لائحة من المصابين غير المستفيدين في الدفعة الأولى".



واشارت الى أن "أي شخص يعتبر نفسه مستحقا، ولم يحصل على المساعدة، فإن الجهة المسؤولة عن الموضوع هي الجيش حصرا، لذلك يفترض المراجعة عنده وليس عند البلدية".

كما ذكرت المواطنين المتضررين من الوضع القائم والذين لم يحصلوا على إستمارة ​وزارة​ الشؤون الأجتماعية إلى الآن، بضرورة التوجه إلى مركز البلدية قبل 3/5/2020، ضمن الدوام الرسمي، وللتواصل على الرقمين التاليين: 08650400 و08650401.

