وديع الخازن: الراعي هو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين

لفت رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ ردا على ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية و​وسائل التواصل الاجتماعي​ من كلام مسيء لشخص البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​، الى ‏أن ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ هو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان ال​لبنان​ي، مشيرا الى أن "كل ما يُحكى عن البطريرك هو كلام عارٍ عن ​الصحة​ جملة وتفصيلاً".

ورأى أنه "إذا كان الذين تهجّموا على مقام البطريركية المارونية بشخص البطريرك الراعي لا يقدّرون مدى خطورة كلامهم فتلك مصيبة، أمّا إذا كانوا يعرفون خطورته فالمصيبة أكبر سامحهم الله في زمان الصوم المبارك، ونصّلي من أجلهم لكي يهتدوا فيساهموا في ترسيخ الوحدة الوطنية التي طالما عوّل عليها البطريرك الراعي وكلّ المحبّين لهذا الوطن"، مضيفا: "أن يلجأ بعض المأجورين إلى التشهير بمرجعية يشهد لها وطنيا وروحيا كالبطريرك الراعي لهو أمر مناف للأعراف والقيم الروحية التي لم تألفها مجتمعاتنا اللبنانية خلال تاريخها الطويل"، معتبرا أن " رأس الكنيسة المارونية هو مكوّن وطني تلوذ به كل المراجع الدينية والوطنية في لبنان، وهو ليس بمكون سياسي، ومن المخزي أن يتدنّى الكلام إلى هذا المستوى الذي نربأ أن نجاريه بردَ سفيه".