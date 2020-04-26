لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماع إلى ان شعار "كلُّنْ يعني كِلُّنْ" هو "شعار أطلقه بعض الخبثاء في إنتفاضة 17 تشرين وتبنّاه الكثير من البسطاء". وقال: "لأ، ب​الدولة​ متل بالشعب، فيها أوادم وقبضايات وكفؤين، وفيها فاسدين وزعران وفاشلين، ولمّا بتطلق هالشعار العشوائي، بتكون عم تهين الأوادم وعم تغطّي عالزعران، ومن يصرّ على هذا الشعار، أزعر متلهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: من يصر على شعار كلّن يعني كلّن "أزعر متلهم​​​​​​​" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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