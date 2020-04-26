نقل شابا من بلدة ​كترمايا​ منتصف ليل أمس الى ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي، جثة مصابة بطلق ناري في العنق، وعلى الأثر حضرت عناصر من ​الأجهزة الأمنية​ وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب اثر اصابته بطلقة نارية في العنق في بلدة كترمايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.