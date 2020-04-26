ضاهر: السلطة السياسية لا تملك الجرأة لمصارحة الناس

اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​ ان "الناس تتحمل المسؤولية لأنها لم تحاسب الطبقة السياسية وتركتها لتستمر بنفس النهج". واعتبر ان "ما يجري هو عملية تجويع وتفقير للشعب اللبنان". وفي حديث إذاعي، قال: "لدينا حالة من الاحباط ولا أحد يريد الحل".ولفت الى ان "الحل موجع ولكن ​السلطة​ السياسية لا تملك الجرأة لمصارحة الناس".

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