تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا بسلطنة عمان

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​ تسجيل 93 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، موضحة أن 33 حالة لعمانيين و60 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1998حالات وعدد الوفيات 10.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.