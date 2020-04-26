الصحة الافغانية: تسجيل 68 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد لـ1531 حالة

أشارت ​وزارة الصحة​ الافغانية الى أنه "تم تسجيل 68 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الاجمالي الى 1531 حالة".

هذا وكانت بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها ​إيطاليا​، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.