الصحة الافغانية: تسجيل 68 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد لـ1531 حالة

أشارت وزارة الصحة الافغانية الى أنه "تم تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي الى 1531 حالة".
هذا وكانت بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.
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