روسيا تعلن تنفيذ أكثر من 2,8 مليون فحص كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه تم تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لتتخطى بذلك الحصيلة 2,8 مليون فحص، مضيفة: "173 ألف شخص يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا".
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوص كورونا بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار.
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد أكد إن موسكو أبطأت انتشار فيروس كورونا، لكنه حذر من أن البلاد لم تشهد ذروة الإصابات بعد.
وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف، الاثنين الماضي، وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأن الوضع آمن.
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