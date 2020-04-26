المانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بكورونا و140 حالة وفاة

سجلت ​المانيا​ 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفا و175 إصابة كذلك سجلت 140 حالة وفاة ليرتفع الى 5640 .

هذا وبأتي هذا الارتفاع في وقت تتجه البلاد إلى رفع إجراءات الإغلاق تدريجيا، وسط تباين في الآراء بهذا الخصوص.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، سيطرة بلاده على فيروس كورونا، حيث اكد اننا "نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة".

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن، وكشف أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من آب المقبل.