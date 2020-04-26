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تمديد تعليق الطيران الدولي في باكستان حتى 15 أيار

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أعلنت ​هيئة الطيران المدني​ في ​باكستان​ تمديد تعليق الطيران الدولي حتى 15 أيار المقبل، في إطار جهود السيطرة على تفشي ​فيروس ​ المستجد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن قرار ​التمديد​ يأتي في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في باكستان إلى 12.700 حالة، وتسجيل 269 حالة وفاة.

وأوضحت سلطات الطيران الباكستانية أن طائرات الشحن والإغاثة التي تحمل موافقة خاصة ستواصل عملياتها بموجب الأذونات الممنوحة لها.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة "​ووهان​" الصينية في سوق لبيع ​الحيوانات​ البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس ​السنة​ القمرية في كانون الثاني الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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