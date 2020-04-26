العراق يطلق رحلتين إلى موسكو لإجلاء رعاياه العالقين

أعلنت وزارة النقل ​العراق​ية، جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية الاستثنائية لـ 2020/4/26 استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأضافت الوزارة: ان الجدول يتضمن ثلاث رحلات بواقع رحلتين الى موسكو ورحلة واحدة إلى القاهرة لأعادة العراقيين العالقين إلى أرض الوطن.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة الماضي إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.