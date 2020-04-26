مطالب برلمانية بالاستعانة بالجهات المانحة لبحث تراجع التدفقات الدولارية المحتملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للاستعانة بالجهات المانحة لحل مشكلة تراجع التدفقات الدولارية المحتملة خلال العام المالي الجارى والقادم تأثرا بأزمة فيروس كورونا والتداعيات السلبية .
ولفت إلى أن أزمة كورونا تفرض صعوبة على سداد الديون الخارجية بنفس الكفاءة التى كانت عليها الدولة مسبقا وستشكل ضغط كبير، وهو ما يستدعى ضرورة البحث فى هذا الصدد مما يمكن الدولة من توفير سيولة أكثر لتغطية الاحتياجات الداخلية .
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إلى أن أزمة كورونا فرضت على دول كبيرة اقتصاديا الاقتراض، قائلا " السعودية نتيجة أزمة كورونا ستقترض والمعروفة بارتفاع التصنيف الائتمانى الخاص بها".
ولفت إلى أن الاستحقاقات التى تضمن تدفقات النقدية للعام الجارى لن تكون بنفس ما كانت عليه الأعوام الماضية ، معتبرا صعوبة إسقاط جزء من الديون الخارجية نتيجة وجود أزمة اقتصادية بكافة دول العالم واحتياجهم لما لهم من مستحقات ولكن يمكن أن يكون هناك ترحيل أو ما شابه.
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