روسيا تجري أكثر من 2.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية عن تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال يوم أمس السبت لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم /الأحد/ أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي،وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار.

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وفي سياق متصل ، كلّف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري، تمهيدا للرفع التدريجي للقيود المفروضة على قطاع الأعمال، كما كلف وزارات العمل والتنمية الاقتصادية والصحة وهيئة حماية حقوق المستهلك بإعداد مقترحات منسقة ومشروعات قرارات ذات شأن.

وورد في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية أن الخطة تشمل نشاط بعض الشركات والمشروعات الفردية، كما كلف ميشوستين هيئة حماية حقوق المستهلك بتقديم مقترحاتها قبل حلول 27 أبريل بشأن تنظيم التفاعل مع قطاع الأعمال عبر منصة موحدة لبحث القضايا المتعلقة بكيفية مواصلة العمل في ظل الجائحة.

وتخضع روسيا لتدابير العزل الصحي العام منذ 30 مارس الماضي وحتى نهاية أبريل الجاري، حيث قررت السلطات إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمراكز التجارية والترفيهية في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي الفيروس ولا يسمح التنقل في موسكو وضواحيها وبعض مناطق البلاد بوسائل النقل العام والخاص، إلا بموجب تصاريح رقمية تحت طائلة الغرامة، فيما يستثنى من القيود الخروج من المنزل لشراء المواد الغذائية أو الأدوية مرتين في الأسبوع.