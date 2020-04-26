تعيين دعاء عريبي أمينا عاما لحزب المؤتمر بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبوالنور: أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين دعاء عريبي مساعدا لرئيس الحزب لشئون المرأة وأمينا عاما لمجلس أمناء محافظة الغربية به. يذكر أن دعاء عريبي، كانت تتولى منصب الأمين العام لأمانة الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية وتقدمت باستقالتها وانضمت لحزب المؤتمر.

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