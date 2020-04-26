محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):
تراجع الرئيس الأمريكي عن إقامة المؤتمر الصحفي اليومي الذي اعتاد على المشاركة فيه بالبيت الأبيض للكشف عن أخر التفاصيل الخاصة يتفشي فيرس كورونا قائلا إن المؤتمرات الصحفية " لا تستحق الوقت أو المجهود"
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بعد أن ألمح في مؤتمر صحفي إلى أنه من الممكن "علاج فيروس كورونا عن طريق حقن المرضى بالمنظفات".
وقال ترامب عبر موقع تويتر إن وسائل الإعلام الكبرى "لا تفعل شيئا سوى توجيه الأسئلة العدائية ولا تكشف الحقيقة"
وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 900 الف إصابة مؤكدة وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها 50 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: المؤتمرات الصحفية اليومية حول كورونا لا تستحق الوقت أو الجهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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