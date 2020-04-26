بتوزيع الكمامات.. قنا تستأنف صرف منحة العمالة غير المنتظمة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

استأنفت مكاتب الهيئة العامة للبريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار حسين الباز - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا – إلى أن فريق جمعية الهلال الأحمر انتشر صباح اليوم الأحد لتنظيم عمليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة طبقا للإجراءات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة والسكان المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن عملية الصرف تستمر من 26 أبريل وحتى 10 من مايو المقبل، لمواجهة الزحام.

ورصدت "عدسة الخليج 365" توزيع الكمامات على المواطنين من قبل جمعية الهلال الأحمر، مع تعقيم المواطنين قبل الدخول لصرف المنحة داخل مكاتب البريد و بنوك التنمية والائتمان الزراعي.