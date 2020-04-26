بالصور.. توزيع مواد غذائية على سكان عمارات الحجر المنزلي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، كراتين مواد غذائية على سكان عمارات الحجر المنزلي بالمحافظة، ضمن الرعاية الكاملة التي توفرها الدولة لهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأشارت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى توزيع المواد الغذائية بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية.
مضيفة أنه يجرى توزيع وجبات يوميا على سكان عمارات الحجر المنزلي، كما يجرى توزيع كراتين وشنط مواد غذائية تحتوي على كافة السلع اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
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