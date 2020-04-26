لجنة المخابرات الأمريكية تتوعد تركيا لاستعادة حقوق الأرمن

أدن رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الامريكي آدم شيفت، الإبادة التى تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين قبل أكثر من 100 عام.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:" قبل أكثر من 100 عام، قتل الأتراك العثمانيون 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، ونحتفل بذكراهم في 24 إبريل، لكن

هذا العام سيكون الأول في ظل اعتراف الكونغرس رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن".واختتم رئيس لجنة المخابرات، لن نسكت أبدا مرة أخري، على مثل هذة الافعال.

من جهة أخر قال السيناتور الأميركي بوب مانديز، إن إقرار مجلس الشيوخ بالإبادة الجماعية للأرمن إنجاز تاريخي،

قائلا:" كنت فخوراً بقيادة القرار الذي أكد حقائق إبادة الأرمن".

يشار إلى أن إبادة الأرمن استمرت بين 1915 و1923، ومصنفة كأول إبادة شهدها القرن العشرون، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 1.5 مليون أرميني على يد العثمانيين، وهو ما قدره البعض بنحو ثلثي الشعب الأرميني، ولا تزال أرمينيا تحيي تلك الذكرى المؤلمة كل عام، كما تسعى في المحافل الدولية إلى دفع تركيا للاعتراف بتلك المجازر، والتعويض لعائلات الضحايا.