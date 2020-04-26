كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر انخفاض الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي لليوم الثالث في ألمانيا، وفقا لأرقام، اليوم الأحد، من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية.

وقال RKI إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 1737 ليصل إلى 154.175. يبلغ عدد القتلى في البلاد 5.640 - بزيادة 140 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وقال المعهد في وقت سابق إن عدد الإصابات اليومية بـ Covid-19 يجب أن ينخفض إلى بضع مئات يوميًا قبل رفع إجراءات الإغلاق الإضافية.

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في الأسبوع الماضي، وضعت المستشارة أنجيلا ميركل قائمة بالخطوات التي ستتخذها الدولة لبدء رفع حظرها، وبدأت المتاجر يوم الإثنين، التي يصل حجمها إلى 800 متر مربع، في إعادة الفتح، طالما أن لديهم التزام بالنظافة وتدابير المسافة الاجتماعية.

يمكن الآن إعادة فتح المكتبات ووكلاء السيارات ومحلات الدراجات بغض النظر عن حجمها. ستبقى المطاعم والبارات وصالات الرياضة مغلقة.

وأعلنت ميركل أيضًا أن الدولة ستزيد من جهود تتبع الاتصال، ونشر فريق من خمسة ضباط لكل 20000 شخص من السكان لتتبع أولئك الذين قد يكونون قد اتصلوا مؤخرًا بكل حالة مؤكدة.

