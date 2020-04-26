كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تؤكد خروج جميع مرضى كورونا في ووهان من المستشفى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في مجال الصحة بالصين للصحفيين، اليوم الأحد، إن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ جائحة الفيروس التاجي العالمي، ليس لديها الآن حالات متبقية في مستشفياتها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي: "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، بلغ عدد مرضى الفيروسات التاجية الجديدة في ووهان مستوى الصفر، بفضل الجهود المشتركة لوهان والطاقم الطبي من جميع أنحاء البلاد".

أبلغت المدينة عن 46.452 حالة، 56 ٪ من الإجمالي الوطني. وشهدت 3.869 حالة وفاة، أو 84٪ من إجمالي الصين.

