كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بتسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

بينما سجلت الولايات المتحدة 48.529 حالة جديدة من فيروس كورونا و2772 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، فإليك المكان الذي وصلت اليه الأرقام العالمية حاليًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز (JHU).

بلغ عدد الحالات في الجامعة 2.897.645 حالة في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن. حتى منتصف الليل، يوجد في البلاد 939.053 حالة وفاة و53789 حالة وفاة.

كما أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ 223.759، تليها إيطاليا بـ 195.351.

سجلت 11 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر من 50000 حالة حتى الآن، وسجلت خمس دول أكثر من 20000 حالة وفاة.

