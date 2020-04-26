كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحيفة في إسرائيل، اليوم الأحد، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، 255 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن تستمر أزمة وباء فيروس كورونا في الدولة العبرية إلى نهاية عام 2021".

وأضافت الصحيفة العبرية: أن "هناك فريقاً مكونا من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي فيروس كورونا في العالم".

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,797 مليون إصابة، بينهم أكثر من 195 ألف حالة وفاة، وأكثر من 775 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.