منظمة الصحة العالمية تطلق خطة عالمية لتسريع إنتاج الأدوات الأساسية لمكافحة فيروس كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، خطة للتعاون العالمي بهدف تسريع وتطوير عملية الإنتاج والتوزيع والوصول العالمي المنصف إلى الأدوات الصحية الأساسية الجديدة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن الخطة العالمية تجمع العديد من المنظمات للعمل بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذا الاشتغال معا على طرق جديدة لتحديد التحديات والحلول بصورة جماعية.

ولفت أدهانوم إلى أن المنظمة تفتخر بتوحيد جهودها مع العديد من الشركاء لإطلاق الخطة العالمية، مشيرا إلى أنها تعد تعاونا بارزا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات والتشخيص والعلاج من أجل مكافحة كوفيد-19.

من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، أنه لا يوجد إثبات بعد على أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافوا منه، باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة به مجددا.

وأشارت المنظمة إلى أن الاختبارات المصلية المستخدمة حاليا “تحتاج إلى دراسة إضافية لتحديد دقتها وموثوقيتها”.