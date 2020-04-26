كورونا عربيا: رفع جزئي لحظر التجوال رغم ارتفاع الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجه العديد من الدول العربية إلى رفع جزئي لحظر التجوال ولإجراءات الإغلاقات التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس في بعض الدول.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فجر اليوم الأحد، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة، ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من اليوم، مع إبقاء حظر التجول الكامل في مكة المكرمة.

ويسمح الأمر بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى 20 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا الأمر، فيما أعلنت السلطات السعودية في وقت سابق تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات جديدة.

وفي الجزائر، تعيش البلاد حالة من القلق بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا رغم تراجع الوفيات، وقال مكتب رئيس وزراء عبد العزيز جراد، إن البلاد اتخذت خطوات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بالسماح للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها، للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي تسببت فيها الجائحة.

وتشمل الإجراءات فتح متاجر مواد البناء والأشغال العامة والأدوات المنزلية والأقمشة والمجوهرات والملابس والأحذية وأدوات التجميل والعطور وأثاث المنازل والمكاتب والمعجنات ومصففي الشعر، بالإضافة إلى نقل الأفراد بسيارات الأجرة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت يوم الخميس تخفيف إجراءات العزل العام من خلال تقليص حظر التجول في بعض الولايات، لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة. وجاء ذلك الإجراء قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة.

وبحسب الأرقام الحكومية الجزائرية، بلغت حالات الإصابة بكورونا 3256حالة و419 حالة وفاة، بينما تعافى 1479 مريضا.

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وفي تونس، تتجه وزارة التربية التونسية، بعد التشاور مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي، إلى إنهاء السنة الدراسية والإبقاء على الامتحانات. وتم الاتفاق على إنهاء السنة الدراسية الحالية مع استئناف تلك المقبلة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3889 حالة.

وفي الدول العربية الأخرى أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9358 حالة، في حين شهدت البحرين 70 إصابة جديدة وتعافي 47 مريضا.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وفي الإمارات، قالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك إنه تم تسجيل 532 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 9813. وأضافت أنه توفي 7 أشخاص من جنسيات مختلفة بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 71.

وفي الكويت، تم تسجيل 278 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2892 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3889 حالة.

وشهد السودان تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 213.