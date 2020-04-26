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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تغيث 360 ألف يمني في 3 محافظات والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قامت الهيئة بتوزيع المير الرمضاني في اليمن، استفاد منه 360 ألف شخص في حضرموت وشبوة والساحل الغربي بمحافظة الحديدة، وفقا للبيان.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن الهيئة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير متطلبات رمضان، وإيصالها إلى المستهدفين في مناطق سكنهم في المحافظات اليمنية المعنية قبل حلول الشهر الفضيل بوقت كافٍ.
وأضاف أن الهيئة حرصت خلال توزيع المير الرمضاني، على تطبيق الإجراءات والآليات المتبعة عالمياً في الظروف الصحية الراهنة، والخاصة بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد «كوفيد 19» في اليمن.
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