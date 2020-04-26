المحكمة‭‭ ‬‬الأمريكية العليا ترفض سياسة ترامب بشأن الهجر

الأحد 26 أبريل 2020

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب، بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس «كورونا».



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وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا إلى مساعدة حكومية في المستقبل.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك، التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت. وقالت الولايات: إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار «كورونا» من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس.