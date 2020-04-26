آبي أحمد يدعو إلى تضامن إنساني

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الأحد 26 أبريل 2020 دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، خلال رسالة تهنئة للعالمين العربي والإسلامي، بمناسبة حلول شهر رمضان، إلى التضامن الإنساني لتخفيف العواقب الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا» (كوفيد19).

وقال: إن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام، في ظل أوضاع صعبة للغاية بسبب تفشي «كورونا» وانتشاره في جميع أنحاء العالم،. وأشار إلى أن بلاده فرضت عدد من التدابير لتجنب «كورونا»، منوهاً بأن الأوضاع الراهنة تتطلب العمل معاً لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة بالتضامن الإنساني.

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