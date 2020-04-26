- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين للمصابين بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
تطلق الحكومة الأسترالية اليوم الأحد تطبيقا مثيرا للجدل للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصا مصابين بكوفيد-19.
ويعتمد التطبيق الأسترالي على برنامج "تراستوجيذر" السنغافوري، والذي يسجل اتصالات البلوتوث التي يجريها الهاتف مع الآخرين حتى يتمكن المستخدم من تقديم هذه البيانات إلى السلطات الصحية في الولاية حال إصابته بالفيروس.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، الذي تعافى من الإصابة بكوفيد-19، قوله إنه أسلوب أكثر فعالية من التحقق من مذكراتك أو محاولة تذكر المكان الذي كنت فيه.
وأضاف أنه تم حل مشكلة الخصوصية وأن التطبيق سيساعد السلطات على وقف انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين للمصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.