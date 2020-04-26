أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين للمصابين بكورونا

الأحد 26 أبريل 2020

تطلق الحكومة الأسترالية اليوم الأحد تطبيقا مثيرا للجدل للمساعدة في تتبع الأشخاص الذين خالطوا أشخاصا مصابين بكوفيد-19.



ويعتمد التطبيق الأسترالي على برنامج "تراستوجيذر" السنغافوري، والذي يسجل اتصالات البلوتوث التي يجريها الهاتف مع الآخرين حتى يتمكن المستخدم من تقديم هذه البيانات إلى السلطات الصحية في الولاية حال إصابته بالفيروس.

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ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، الذي تعافى من الإصابة بكوفيد-19، قوله إنه أسلوب أكثر فعالية من التحقق من مذكراتك أو محاولة تذكر المكان الذي كنت فيه.

وأضاف أنه تم حل مشكلة الخصوصية وأن التطبيق سيساعد السلطات على وقف انتشار الفيروس.