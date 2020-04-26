33 إصابة بكورونا على متن سفينة عسكرية أمريكية

الأحد 26 أبريل 2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طاقم المدمرة "يو إس إس كيد" التابعة للبحرية الأمريكية إلى 33 حالة مؤكدة، السبت.



وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن مصادر بالبحرية الأمريكية، أنه قد تم اكتشاف إصابة 18 فردا على متن السفينة الجمعة قبل أن تعود إلى الميناء.

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يشار إلى أن المدمرة الأمريكية عليها طاقم مكون من 350 فردا وتنتشر في المحيط الهادئ قبالة ساحل أمريكا الجنوبية، حيث تعمل حاليا ضمن المهام الأمريكية لمكافحة أنشطة المخدرات.

وتعتبر السفينة الحربية الأمريكية الثانية التي تعلن عن تفشي المرض بها، بعد تسجيل 850 إصابة بين أفراد حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" البالغ عدد أفراد طاقمها 5 آلاف فرد.