الإمارات.. فحوصات كورونا ترصد ارتفاع نسبة المتعافين

الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، إجراء أكثر من 32 ألف فحص كورونا، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات، لافتة إلى أنه تم الكشف عن 525 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 123 حالة شفاء.



وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة.. وفق "سكاي نيوز".

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وبذلك فإن أجمالي الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19" في الإمارات، وصل إلى 9,281 حالة، وفق ما ذكرت وكالة وام.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد سجلت الوزارة 123 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين في الدولة 1,760.