الأرجنتين تمدّد الحجر الصحي حتى 10 مايو

الأحد 26 أبريل 2020

أعلن مكتب رئيس الأرجنتين البرتو فرنانديز في بيان أمس السبت إنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى العاشر من مايو في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



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وكان من المقرر أن ينتهي هذا الإجراء، الذي فرضته الحكومة، اليوم الأحد.

وسجلت الأرجنتين 3780 حالة إصابة بكورونا، إضافة إلى 185 حالة وفاة، في حصيلة متواضعة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل.