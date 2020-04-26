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الصحة الكندية تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 26 أبريل 2020

حذرت إدارة الصحة في كندا السبت من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد-19 أو علاجه.

 

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وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب . ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

 

وحذرت أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة من استخدام مرضى كوفيد-19 أدوية الملاريا .

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