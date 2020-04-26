شكرا لقرائتكم خبر عن 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم حدوث أي وفيات بسبب الفيروس لليوم الحادي عشر على التوالي.

ويرتفع بذلك العدد الاجمالي الرسمي للمصابين في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 82 ألفا و 827 مصابا، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس عند 4632 حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن خمس من الحالات الجديدة كانت في مقاطعة هيلونججيانج، وهي منطقة في شمال شرقي البلاد تقع على الحدود مع روسيا شهدت في الآونة الأخيرة زيادة تصاعدية في الإصابات.