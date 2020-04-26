إعادة فتح أكثر من 60% من المواقع السياحية في 'بؤرة كورونا'

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد، اليوم الأحد، إن 266 موقعا سياحيا من الدرجة A فيها، تمت إعادة فتحها بعد انحسار الوباء.

وصرحت هيئة الثقافة والسياحة المحلية، بأن من بين المواقع السياحية، هناك 12 موقعا من ضمن المواقع السياحية من الدرجة 5A، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



وذكرت الهيئة في توجيه أصدرته للسفر خلال عطلة عيد العمال العالمي، التي تبدأ أول ايار المقبل وتستمر 5 أيام، أن على جميع المواقع السياحية التي تم استئناف العمل فيها، تحديد تدفق الزائرين إلى 30% من طاقة الاستيعاب اليومية، وفتح مناطقها في الهواء الطلق فقط بهدف الوقاية من انتشار الوباء.