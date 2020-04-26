السعودية تعلن عن رفع جزئي لحظر التجول خلال رمضان

أعلنت السعودية ، عن رفع حظر التجول جزئيا في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء مع إبقائها حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة. ونقل التلفزيون الرسمي إن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.



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