جنرال أمريكي كبير عن القمر الصناعي الإيراني: كاميرا ويب متشقلبة

اعتبر قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جاي رايمند، أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور-1" عديم الفائدة من الناحية الاستخباراتية.

وكتب الجنرال في تغريدة عبر "تويتر"، أن قيادة القوات الفضائية الأمريكية تواصل تتبع هدفين مرتبطين بإطلاق إيران قمرها الصناعي "نور-1"، وتقدر حجم القمر الصناعي الإيراني بأنه 3U Cubesat أي أن قياساته تبلغ 10*10*30 سم.

وتابع بسخرية "تقول إيران إن لدى قمرها قدرات تصويرية لكنها في الواقع كاميرا ويب متشقلبة في الفضاء، ومن غير المحتمل أن توفر معلومات استخباراتية".

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وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء عن إطلاقها أول قمر صناعي عسكري لها بنجاح، مضيفة أنه استقر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وزعم هاوي اتصالات لاسلكية روسي أمس السبت، أنه رصد إشارة من القمر الصناعي الإيراني، مشيرا إلى أن تحليل بياناته يظهر أن الأجهزة التي يستخدمها "نور-1" تشبه تلك التي تستخدم في كثير من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، وأن القمر الصناعي ليس سوى "كوبسات" بسيط من حجم 6U، ما يعني أن حجمه 10/20/30 سم.