انخفاض معدل الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم ازدادت بأكثر من 87,2 ألف خلال يوم السبت، لتبلغ نحو مليونين و898 ألف شخص.
ويعتبر ذلك انخفاضاً في معدل الإصابات اليومية، بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت الجامعة، أن إجمالي الوفيات بلغ 202880، فيما تماثل أكثر من 817 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من شهر آذار الماضي، فايروس كورونا "وباء عالمياً".
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