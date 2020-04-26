انخفاض معدل الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العالم

ويعتبر ذلك انخفاضاً في معدل الإصابات اليومية، بعد أن تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة خلال اليوم السابق، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت الجامعة، أن إجمالي الوفيات بلغ 202880، فيما تماثل أكثر من 817 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت، في الحادي عشر من شهر آذار الماضي، فايروس كورونا "وباء عالمياً".