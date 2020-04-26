جونسون يعود لعمله الاثنين بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا والتي أدت لدخوله الرعاية المركزة ثلاث ليال في أوائل أبريل.



وسيعود جونسون (55 عاما) لإدارة الحكومة تحت ضغوط بسبب التبعات الاقتصادية للعزل العام الذي استهدف الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى زيادة حصيلة الوفيات.

وبحلول السبت سجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف حالة وفاة نتيجة كوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

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ويتزايد الانتقاد لطريقة استجابة الحكومة للجائحة باختبارات محدودة ونقص المعدات الحمائية للعاملين في القطاع الطبي.

وواجه دومينيك راب الذي تولى القيادة بدلا من جونسون تساؤلات بشأن كيفية تخفيف بريطانيا العزل العام دون حدوث موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالفيروس.

وحث وزير الداخلية البريطاني يوم السبت الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام . ولكن نوابا كثيرين يريدون تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد الذي يتكهن البعض أنه قد يكون في طريقه لأعمق كساد منذ أكثر من 300 عام.

ونقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن بعد إصابته بأعراض كوفيد-19 في الخامس من أبريل نيسان وظل في الرعاية المركزة من السادس وحتى التاسع من أبريل نيسان.