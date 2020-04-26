أسواق دبي تلبّي الاشتراطات وتستأنف العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نجحت مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمقاهي بدبي في تلبية الاشتراطات واستئناف العمل جزئياً في استقبال الزوار، بعد التطبيق الكامل للإجراءات، التي نص عليها قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، بخصوص إعادة الفتح الجزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية، وبطاقة استيعابية للزوار أقصاها 30 %، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، مع التأكيد على الزوار باتباع الإرشادات المتبعة حرصاً على الصحة والسلامة، وفقا للبيان.



وشهد، أمس، عودة افتتاح جزئي لكل من دبي فيستيفال سيتي و«مول الإمارات» و«مردف سيتي سنتر» و«ديرة سيتي سنتر» ومركز برجمان، فيما سيعود كل من «دبي مول» و«دبي مارينا مول» إلى العمل جزئياً يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، حيث يشهد المركزان استكمال الاستعدادات والإجراءات، لضمان العودة الآمنة للمتسوقين.

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وكشفت شركة «نخيل مولز» رداً على سؤال لـ«البيان» حول مواعيد افتتاح مراكز التسوق ووجهات المطاعم والمقاهي التابعة للشركة أن غداً الاثنين سيشهد عودة افتتاح «نخيل مول»، و«ابن بطوطة مول»، و«دراغون مارت»، فيما تمت إعادة افتتاح «كلوب فيتسا ماريه» في نخلة جميرا، أمس، وسيعود كل من «بافيليونز» و«جولدن مايل جاليريا» و «بالم فيوز» إلى العمل ابتداء من اليوم، على أن تتم إعادة افتتاح مركز«ذا بوينت» يوم 29 أبريل.

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل في جميع المراكز والوجهات المذكورة ستكون من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساء.

وأكدت «نخيل مولز» أن صحة وسلامة المتسوقين والعملاء والموظفين والمستأجرين تحتل الأهمية القصوى لديها، ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بعمليات تجهيز وتحضيرات موسعة، بهدف إعادة فتح المراكز التابعة لها بشكل آمن، والترحيب بالزوار لجميع مراكز التسوق ومنافذ المطاعم والمقاهي.