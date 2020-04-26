شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكندية تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 حذرت إدارة الصحة في كندا السبت من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع مرض كوفيد-19 أو علاجه.

Advertisements وقالت إدارة الصحة الكندية إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب . ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب. وحذرت أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يوم الجمعة من استخدام مرضى كوفيد-19 أدوية الملاريا .

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