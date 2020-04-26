إسبانيا ستسمح بالتنزه وممارسة الرياضة بدءا من نهاية الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت أنه سيُسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد والتي تُعتبر من بين الأقسى عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ.



وقال سانشيز إنّ الحكومة ستكشف الثلاثاء خطّة موسّعة للخروج من الإغلاق، يُرجّح تنفيذها في النصف الثاني من أيّار/مايو.

وأشار إلى أنّه إذا واصل منحنى "الوباء التطوّر إيجابيًا كما حدث حتّى الآن، فسيُسمح اعتبارًا من 2 أيّار/مايو بممارسة الرياضة الفرديّة والتنزّه مع الأشخاص الذين تعيشون معهم".

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وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا منذ فرض الإغلاق في 14 آذار/مارس لمواطنيها بالخروج للتنزّه أو ممارسة الجري أو ركوب الدرّاجات، بل فقط لشراء المواد الغذائيّة والدواء إضافة إلى حالات الطوارئ الطبّية.

ولم يُسمح أيضًا للأطفال بالخروج في أيّ ظرف. لكن بحلول الأحد، ستتغيّر كلّ هذه القواعد، إذ سيُسمح لهم بالخروج ساعة يوميًا رفقة أحد الوالدين للمشي أو اللعب في منطقة لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن المنزل.

ومدّدت حال الطوارئ في إسبانيا هذا الأسبوع حتّى منتصف ليل 9 أيّار/مايو، وأشار سانشيز إلى أنّ الانتقال إلى الحياة الطبيعية سيحدث تدريجًا.

وقال "علينا التصرّف بأقصى قدر من الحيطة. بذلنا تضحيات كثيرة (...) ولن نخاطر بكلّ ذلك".

وتابع"ليس لدينا كتيب إرشادي مضمون، ولا خريطة طريق محدّدة. لن نستأنف فجأةً كلّ الأنشطة (الاقتصادية والاجتماعية). سنفعل ذلك على مراحل".