تونس تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت تونس، السبت، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 939 حالة، من مجموع 20 ألف تحليل تم إجراؤها منذ ظهور الفيروس في تونس بداية شهر مارس/آذار، وفقا للعين.



وأوضحت "الصحة التونسية" في بيانها أن عدد الوفيات استقر لليوم الخامس على التوالي عند 38 وفاة، وأن عدد الحالات المتماثلة للشفاء ارتفع إلى 207 حالات شفاء.

Advertisements

ويرقد في غرف الإنعاش 19 مصابا، فيما يبلغ عدد الحالات غير الخطيرة في مستشفى "عبدالرحمن مامي الجامعي" (وسط العاصمة) 84 حالة.

يشار إلى أن السلطات الصحية أجازت استعمال عقار "الكلوروكين" لمعالجة المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر أبريل/نيسان.

وللحد من انتشار الفيروس، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد التمديد في الحجر الصحي حتى 3 مايو/أيار، مع تعديل فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا (بتوقيت تونس).