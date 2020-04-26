شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية ترفع حظر التجول جزئيا..وتبقيه بمكة على مدار 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا برفع منع التجول جزئياً بجميع المناطق مع الإبقاء على المنع الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً.



وأوضح الديوان الملكي، في بيان، أن "القرار يستمر حتى 13 مايو/أيار المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة".

وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بـ"السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها، ابتداء من الأربعاء 29 أبريل/نيسان الجاري، وحتى 13 مايو/أيار 2020، لتشمل محال تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)".

وأكد "استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة".

وفي إطار تخفيف الإجراءات الاقتصادية، سمح خادم الحرمين الشريفين لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من 29 أبريل/نيسان الجاري، حتى 13 مايو/أيار المقبل.

وشدد على "ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك"، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة.

ولفت إلى استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك "الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول".

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وذكر البيان أنه "سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تخضع للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها".

كما وجه خادم الحرمين الشريفين بأن "تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية".

وحث الأمر جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين البالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة.

وكانت السعودية أعلنت، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جدة ومكة المكرمة، وكان معظمهم يعانون من أمراض مزمنة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

ولفتت الوزارة إلى شفاء 166 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

وأوضحت أن نسبة السعوديين في الإصابات اليومية الجديدة، السبت، تصل إلى 24%.